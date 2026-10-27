В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран: похож на кружево или пышные кудри. Подробности и фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сербия после поражения Вучича: еще одна потеря для Кремля после Венгрии. Последствия для Украины и ЕвросоюзаСербия после поражения Вучича: еще одна потеря для Кремля после Венгрии. Последствия для Украины и ЕвросоюзаРоссия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоРоссия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоВ больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковщине: его сестричка погибла на месте. ФотоВ больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковщине: его сестричка погибла на месте. ФотоПотери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали еще 1400 оккупантов и уничтожитил десятки артсистем: данные ГенштабаИллюстрация - мужчина с флажками Украины в рюкзакеСтрана ЕС продлила особые рабочие визы для украинцев: сколько и где работаютУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныИзменят ли в Украине мобилизационный возраст: нардеп дал объяснениеИзменят ли в Украине мобилизационный возраст: нардеп дал объяснениеХотел "легких" денег: таксист из Джакарты стал пулеметчиком в армии Путина и был ликвидирован на Донбассе. ФотоХотел "легких" денег: таксист из Джакарты стал пулеметчиком в армии Путина и был ликвидирован на Донбассе. ФотоТрамп-младший ездил на охоту в Монголию с российским бизнесменом: всплыли скандальные подробностиТрамп-младший ездил на охоту в Монголию с российским бизнесменом: всплыли скандальные подробности

В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран: похож на кружево или пышные кудри. Подробности и фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
111
В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран: похож на кружево или пышные кудри. Подробности и фото
В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили редкий гриб, который также называют грибом-бараном или грибной капустой. Он занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В нашей стране он встречается на Полесье и в западных областях.

Что известно

"На территории Чернобыльского заповедника (Рассоховское ПНДВ) наши специалисты обнаружили спарассис курчавый – редкий гриб, занесенный в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий". Эта находка – не просто интересное наблюдение. Она еще раз напоминает, насколько важна систематическая научная работа", – говорится в сообщении.

Читайте также
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
4,3 т.
Россия ударила баллистикой по Южному мосту в Киеве: Кличко рассказал, как организовано движение транспорта
4,3 т.
Россия ударила баллистикой по Южному мосту в Киеве: Кличко рассказал, как организовано движение транспорта
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
801
Будет холоднее: подробный прогноз погоды по Киевской области на 27 октября
801
Будет холоднее: подробный прогноз погоды по Киевской области на 27 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
786
В Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: перекрыт Южный мост, образовались пробки. Фото
786
В Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: перекрыт Южный мост, образовались пробки. Фото
В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран: похож на кружево или пышные кудри. Подробности и фото

В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран. Источник: https://t.me/zapovidnyk/2538?single

Как отметили специалисты Заповедника, спарассис курчавый также называют грибом-бараном или грибной капустой. Вместо привычной шляпки у него шаровидное плодовое тело из многочисленных волнистых разветвленных лопастей. Оно напоминает кружево, пышные кудри или головку цветной капусты.

В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран: похож на кружево или пышные кудри. Подробности и фото

Этот гриб внесен в Красную книгу Украины. Источник: https://t.me/zapovidnyk/2538?single

В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран: похож на кружево или пышные кудри. Подробности и фото

Этот гриб внесен в Красную книгу Украины. Источник: https://t.me/zapovidnyk/2538?single

Само плодовое тело может достигать 30-40 см в диаметре, а вес крупных экземпляров составляет несколько килограммов. Чаще всего гриб растет возле старых сосен, развиваясь на корнях и вызывая корневую гниль.

В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран: похож на кружево или пышные кудри. Подробности и фото

В Чернобыльской зоне нашли редкий гриб-баран. Источник: https://t.me/zapovidnyk/2538?single

Как сообщал OBOZ.UA, в лесах Львовщины заметили необычный гриб, напоминающий маленькую звезду или объект внеземного происхождения. Это звездовик, который сначала развивается под землей в форме светлого шарика, а затем раскрывается, образуя несколько заостренных лучей.

Похожие темы
Чернобыльская зонаНовости Киева и Киевской областигрибыЧернобыль
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!