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Туман и ночные заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 1,4 т.
Туман и ночные заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября
В регионе ночью и утром ожидается туман

В Киевской области в воскресенье, 4 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью и утром ожидается туман. Днем температура воздуха в регионе достигнет +19 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменного направления, 3-8 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 4 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. По области ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°С, днем ​​14-19°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем ​​16-18°С", – говорится в сообщении.

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В Белой Церкви +15°С…+17°С; Мироновка +15°С…+17°С; Фастов +15°С…+17°С; Яготин +15°С…+17°С; Барышевка +15°С…+17°С; Борисполь +15°С…+17°С и Вышгород +15°С…+17°С.

Туман и ночные заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября

Прогноз погоды по Киевской области на 4 октября. Источник: Укргидрометцентр

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве весь день будет облачно. Осадков не ожидается.

Туман и ночные заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября

Прогноз погоды в Киеве на 4 октября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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