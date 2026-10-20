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Тепло и небольшой дождь: прогноз погоды по Киевской области на 21 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
126
Тепло и небольшой дождь: прогноз погоды по Киевской области на 21 октября
В регионе прогнозируется небольшой дождь. Источник: Pixabay

В Киевской области во вторник, 20 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха в регионе достигнет +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 21 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура по области ночью 6-11°С тепла, днем ​​12-17°С; в Киеве ночью 9-11°С тепла, днем 13-15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

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Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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