В Киевской области в понедельник, 28 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +20 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 28 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области днем 15-20°С; в Киеве днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +17°С… +19°С; Мироновка +18°С… +20°С; Фастов +17°С… +19°С; Яготин +18°С… +20°С; Барышевка +18°С… +20°С; Борисполь +18°С… +20°С и Вышгород +16°С… +18°С.

Отметим, что , согласно информации портала Sinoptik, в Киеве ожидается ясная погода, хотя во второй половине дня небо затянется облаками, а вечером снова прояснится. Осадков не ожидается.

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Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку рейтинга самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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