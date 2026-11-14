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Тепло вернется: прогноз погоды для Киева и области на следующие пять суток

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
84
Тепло вернется: прогноз погоды для Киева и области на следующие пять суток
Тепло вернется

В Киевской области в течение следующих 5 суток синоптики прогнозируют разнообразную погоду как по распределению дождей, так и температуры. В частности, в середине следующей недели воздух прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Последний месяц осени еще удивит нас погодой.

Что рассказали синоптики

"14 -18 ноября в Киевской области и в городе Киеве прогнозируем разнообразную погоду как по распределению дождей, так и температуры. Однако, учитывая календарь, еще рассчитываем на теплую погоду", – говорится в сообщении.

Так, по прогнозу синоптиков, 14 ноября ночью атмосферный фронт вызовет дождь, днем уже без осадков. В дальнейшем давление будет стремительно расти, поэтому 15-16 ноября в области высокого давления осадков не прогнозируют. Уже 17-18 ноября снова будут идти дожди из-за еще одного фронта с запада.

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Тепло вернется: прогноз погоды для Киева и области на следующие пять суток

Прогноз погоды в Киеве на пять суток. Источник: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре уточнили, что будет колебаться и температура. Как всегда, это будет ощутимее в области. Из-за облаков ночью будет преобладать плюсовая температура, лишь 15-16 ноября при прояснениях ожидается небольшой мороз. Дневная максимальная температура будет приятно повышаться (от 2-6°С тепла до 4-8°С), а 18 ноября – до 7-12°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. За три месяца было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 рейтинга самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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