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Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевской области на 3 октября

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
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Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевской области на 3 октября
Ночью ожидаются заморозки. Источник: Pixabay

В Киевской области в субботу, 3 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью ожидаются заморозки. Днем температура воздуха в регионе достигнет максимум +19 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 3 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 14-19°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 16-18°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области. Ночью 3-4 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Такие погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам.

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Объявлен I уровень опасности, желтый. Источник: Укргидрометцентр

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясное небо во второй половине дня скроется за облаками, но вечером погода снова прояснится. Осадков не ожидается.

Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевской области на 3 октября

Прогноз погоды в Киеве на 3 октября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

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Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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