Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевской области на 3 октября

В Киевской области в субботу, 3 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью ожидаются заморозки. Днем температура воздуха в регионе достигнет максимум +19 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 3 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 14-19°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 16-18°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области. Ночью 3-4 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Такие погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясное небо во второй половине дня скроется за облаками, но вечером погода снова прояснится. Осадков не ожидается.

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