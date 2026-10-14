Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевщине на 15 октября

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)"Разрезать и уничтожить по частям": у ВСУ в Донецкой области появилась перспектива. Интервью с генералом Романенко"Разрезать и уничтожить по частям": у ВСУ в Донецкой области появилась перспектива. Интервью с генералом РоманенкоНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоцийНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоцийПенсионеры за ноутбуком. ИллюстрацияПенсионеры в Украине могут получить 1000 грн от monobank: какие условияОтключение света в Украине. ИллюстрацияАварийные отключения ужесточились, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октябряИллюстрация. Финансовый гороскопМоре денег и возможностей: три знака зодиака в конце октября привлекут богатство и успехВ Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедииВ Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедииРоссия нанесла удар по жилому сектору и предприятиям Ровно: число раненых возрослоРоссия нанесла удар по жилому сектору и предприятиям Ровно: число раненых возрослоУсика обвинили в подставе и обмане ДжошуаУсика обвинили в подставе и обмане Джошуа

Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевщине на 15 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 57
Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевщине на 15 октября
Синоптики не прогнозируют осадков

В Киевской области в четверг, 15 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ночью ожидаются заморозки, а днем температура воздуха в регионе поднимется до +15°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 15 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 1-6°С, на поверхности грунта заморозки 0-3°С; днем 10-15°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем ​​11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 2,7 т.
Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Виталий Гордиенко. Фото
icon 2,7 т.
Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Виталий Гордиенко. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,8 т.
Будет прохладно и без осадков: подробный прогноз погоды по Киевщине на 14 октября
icon 1,8 т.
Будет прохладно и без осадков: подробный прогноз погоды по Киевщине на 14 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 852
В этом году ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 атаковали почти 50 ракет и дронов: Кличко рассказал депутатам, в каких условиях Киев готовится к зиме
icon 852
В этом году ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 атаковали почти 50 ракет и дронов: Кличко рассказал депутатам, в каких условиях Киев готовится к зиме
Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевщине на 15 октября

Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевщине на 15 октября

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Похожие темы
Погода в КиевеНовости Киева и Киевской областипогодаУкргидрометцентр
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться