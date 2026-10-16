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Свет и вентиляция: в Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки транспорта. Фото и

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,0 т.
Свет и вентиляция: в Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки транспорта. Фото и
В Киеве появилось первое мобильное укрытие. Источник: Андрей Жигайло

В Шевченковском районе Киева начали обустраивать первое мобильное укрытие рядом с остановкой общественного транспорта. Онобудет работать круглосуточно, а внутри будет вентиляция и освещение.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Призываем не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

Так, в столице на Берестейском проспекте, рядом с остановкой "Парк Ивана Багряного", начали обустраивать первое мобильное укрытие. На данный момент уже собран его корпус, а внутри проводятся завершающие работы.

Свет и вентиляция: в Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки транспорта. Фото и

В Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки общественного транспорта. Источник: Андрей Жигайло

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Свет и вентиляция: в Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки транспорта. Фото и

В Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки общественного транспорта. Источник: Андрей Жигайло

Объект временной гражданской защиты будет освещен, в нем будет вентиляция, а работать он будет круглосуточно. Внутри предусмотрено до 10 сидячих мест и место для инвалидного кресла.

Свет и вентиляция: в Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки транспорта. Фото и

В укрытии будет свет и вентиляция. Источник: Андрей Жигайло

Свет и вентиляция: в Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки транспорта. Фото и

Внутри предусмотрено до 10 сидячих мест. Источник: Андрей Жигайло

Для защиты людей укрытие оборудовано двумя входами с тамбурами, металлическими дверями и защитными блоками у каждого входа.

Свет и вентиляция: в Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки транспорта. Фото и

Убежище расположено рядом с остановкой "Парк Ивана Багряного". Источник: Андрей Жигайло

Свет и вентиляция: в Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки транспорта. Фото и

Для защиты людей укрытие оборудовано двумя входами с тамбурами. Источник: Андрей Жигайло

Как сообщал OBOZ.UA, на коллегии КГГА был рассмотрен вопрос об обустройстве мобильных укрытий в Киеве. Руководителям районов города было поручено определить приоритеты в использовании средств на строительство таких объектов гражданской защиты.

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