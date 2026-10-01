Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Павла Горшкова. Фото

Во время прохождения военной службы скончался военнослужащий из Макарова Киевской области, лейтенант Павел Горшков. Его сердце остановилось 24 сентября 2026 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Макаровского поселка Вадим Токар.

Печальная новость

"24 сентября 2026 года, во время прохождения военной службы остановилось сердце жителя Макарова, старшего лейтенанта Павла Алексеевича Горшкова", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 21 апреля 1994 года в Макарове. В 2018 году подписал контракт и поступил на службу в ВСУ. С первых дней полномасштабного вторжения защищал территориальную целостность и независимость Украины.

Старший лейтенант Павел Горшков служил офицером отдела организации учебного процесса. Он с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родные и близкие", – добавил Токар.

РЕКЛАМА

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский подразделения особого назначения КОРД Киевской области Андрей Зубенко. Жизнь храброго украинца оборвалась 22 сентября 2026 года.

Главные истории дня