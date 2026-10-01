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Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Павла Горшкова. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,3 т.
Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Павла Горшкова. Фото
Павел Горшков. Вечная память и слава Герою

Во время прохождения военной службы скончался военнослужащий из Макарова Киевской области, лейтенант Павел Горшков. Его сердце остановилось 24 сентября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Макаровского поселка Вадим Токар.

Печальная новость

"24 сентября 2026 года, во время прохождения военной службы остановилось сердце жителя Макарова, старшего лейтенанта Павла Алексеевича Горшкова", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 21 апреля 1994 года в Макарове. В 2018 году подписал контракт и поступил на службу в ВСУ. С первых дней полномасштабного вторжения защищал территориальную целостность и независимость Украины.

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Павло Горшков. Вічна пам'ять і слава Герою.

Источник: https://t.me/vadimtokar/13079

Старший лейтенант Павел Горшков служил офицером отдела организации учебного процесса. Он с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родные и близкие", – добавил Токар.

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский подразделения особого назначения КОРД Киевской области Андрей Зубенко. Жизнь храброго украинца оборвалась 22 сентября 2026 года.

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