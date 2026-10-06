Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Дениса Петренко. Фото

В Черниговской области скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области, младший сержант Денис Петренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 октября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская громада получила печальное известие – скончался наш земляк, младший сержант Денис Петренко (1982 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром отделения слесарно-механических работ ремонтного взвода ракетно-артиллерийского вооружения ремонтной роты одной из воинских частей. К сожалению, он скончался 2 октября 2026 года в городе Мена Черниговской области.

Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

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