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Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Дениса Петренко. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,8 т.
Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Дениса Петренко. Фото
Денис Петренко. Вечная память и слава Герою

В Черниговской области скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области, младший сержант Денис Петренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 октября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская громада получила печальное известие – скончался наш земляк, младший сержант Денис Петренко (1982 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром отделения слесарно-механических работ ремонтного взвода ракетно-артиллерийского вооружения ремонтной роты одной из воинских частей. К сожалению, он скончался 2 октября 2026 года в городе Мена Черниговской области.

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Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Дениса Петренко. Фото

Денис Петренко. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/bmrada/25994

Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Валерий Кобзарь. Сердце храброго воина остановилось 25 сентября 2026 года.

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