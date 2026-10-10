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Печальная новость: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Дмитрий Ягодкин. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Печальная новость: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Дмитрий Ягодкин. Фото
Дмитрий Ягодкин. Вечная память и слава Герою

В Сумской области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Дмитрий Ягодкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 сентября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Печальная новость

"Снова боль от непоправимой утраты... Солдат Дмитрий Ягодкин, стрелок мотопехотного отделения, погиб 29 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Юнаковка Сумской области. Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича", – говорится в сообщении.

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Дмитрий Ягодкин. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/Igor_Sapozhko/18616

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 10 октября, в 10:15 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 10:45 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Воина похоронят на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Валерий Кобзарь. Сердце храброго воина остановилось 25 сентября 2026 года.

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