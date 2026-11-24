В Киеве в течение нескольких ближайших дней могут принять решение об открытии движения частного транспорта по Южному мосту с правого на левый берег. Сейчас так могут ехать только специальный и общественный транспорт.

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Об этом временно исполняющий обязанности начальника КГВА Андрей Ткачев сообщил в телеэфире, передают медиа. Путепровод уже неоднократно подвергался вражеским атакам.

Что известно

"Движение по Южному мосту с левого на правый берег открыто, с правого на левый берег пока открыто только для общественного транспорта. Мы еще присматриваемся, изучаем, как ведет себя мост, и, возможно, примем решение сегодня-завтра о запуске и автомобильного частного транспорта с правого на левый берег через Южный мост", – сказал Ткачев.

Он напомнил, что сейчас движение по этой эстакаде в обоих направлениях разрешено только для общественного и специального транспорта, в частности экстренных служб и коммунальщиков, привлеченных к ликвидации последствий российских ударов.

А с левого на правый берег продолжают ехать грузовики массой до 10 тонн, общественный транспорт массой до 18 тонн и легковой транспорт.

Что известно

Российские захватчики в ночь на 20 ноября атаковали Киев баллистическими ракетами. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности и сообщали о движении ракет в направлении столицы. Приоритетными целями врага стали столичные мосты через Днепр, а также критическая инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на вторник, 17 ноября, возобновили движение общественного электротранспорта. Он не работал с 3 ноября из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.