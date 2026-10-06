Настоящая мистика? В Киевской области заметили загадочный туннель из деревьев: эколог дал объяснение. Видео

В Киевской области в лесу заметили необычный участок, где деревья образовали своеобразный природный туннель. На небольшой поляне молодые березы со всех сторон наклонились к центру, образовав арку из стволов.

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Соответствующее видео в соцсети TikTok опубликовала пользовательница ecobar_online. Точное место, где была обнаружена "аномалия", не сообщается.

Что известно

Да, да, во время прогулки по лесу в Киевской области пользовательница заметила необычный участок, где молодые берёзы образовали своеобразный природный туннель. Деревья вокруг наклонились к центру, образовав настоящую арку из тонких стволов.

Как отметили пользователи соцсети, одной из причин такой "аномалии" может быть то, что березы наклонились из-за длительной нагрузки от гололеда или толстого слоя снега.

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