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Настоящая мистика? В Киевской области заметили загадочный туннель из деревьев: эколог дал объяснение. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,5 т.
Настоящая мистика? В Киевской области заметили загадочный туннель из деревьев: эколог дал объяснение. Видео
В Киевской области деревья наклонились и образовали туннель

В Киевской области в лесу заметили необычный участок, где деревья образовали своеобразный природный туннель. На небольшой поляне молодые березы со всех сторон наклонились к центру, образовав арку из стволов.

Соответствующее видео в соцсети TikTok опубликовала пользовательница ecobar_online. Точное место, где была обнаружена "аномалия", не сообщается.

Что известно

Да, да, во время прогулки по лесу в Киевской области пользовательница заметила необычный участок, где молодые берёзы образовали своеобразный природный туннель. Деревья вокруг наклонились к центру, образовав настоящую арку из тонких стволов.

Настоящая мистика? В Киевской области заметили загадочный туннель из деревьев: эколог дал объяснение. Видео

В Киевской области деревья наклонились и образовали туннель. Источник: tiktok.com/@ecobar_online

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Как отметили пользователи соцсети, одной из причин такой "аномалии" может быть то, что березы наклонились из-за длительной нагрузки от гололеда или толстого слоя снега.

Настоящая мистика? В Киевской области заметили загадочный туннель из деревьев: эколог дал объяснение. Видео

В Киевской области деревья наклонились и образовали туннель. Источник: tiktok.com/@ecobar_online

Напомним, одним из постоянных обитателей Чернобыльской зоны является серый журавль. Эти величественные птицы — одни из самых верных: они образуют пары на всю жизнь и вместе воспитывают потомство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения обитает один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. Орлана-белохвоста, а речь идет именно о нём, удалось сфотографировать вблизи — его заметили на металлическом отбойнике у края дороги.

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