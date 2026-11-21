В течение следующих пяти суток в Киеве и области погода все больше будет приобретать характер поздней осени. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега и "минусовую" температуру воздуха.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. До начала зимы осталось чуть больше недели.

Что рассказали синоптики

"21 – 25 ноября в Киевской области и городе Киеве прогнозируем погоду, которая все больше будет приобретать характер поздней осени", – говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, следующие пять дней снова ожидаются богатыми на осадки, как и весь ноябрь. Если днем 21 ноября стоит рассчитывать на небольшой дождь, то уже потом – мокрый снег и снег (от небольшого до умеренного).

Больше всего осадков прогнозируют ночью 24 ноября под влиянием южного циклона, а в его тыловой части 25 ноября уже без существенных осадков.

Активный ветер преимущественно с запада и юго-запада будет приносить влажный и теплый для этого времени года воздух, и лишь 25 ноября сменится на более холодный северо-западный. Температура воздуха будет постепенно снижаться до небольшого мороза сначала ночью, а к середине следующей недели – и днем.

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Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.