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Сколько домов в Киеве остаются без отопления: Кличко уточнил количество

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,0 т.
Сколько домов в Киеве остаются без отопления: Кличко уточнил количество
Мэр рассказал, сколько домов в Киеве остаются без отопления. Источник: КГГА

В Киеве по состоянию на пятницу, 13 ноября, тепло появилось уже в 99% коммунальных многоквартирных домов. ОСМД и ЖСК подключают по индивидуальным заявкам их руководителей.

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко. Официально отопительный сезон в городе стартовал 16 октября.

Что известно

"К теплоснабжению в Киеве (по состоянию на 13 ноября. – Ред.) подключили уже 99% коммунальных многоквартирных домов. За исключением локальных случаев, где произошли аварии на теплосетях. Их устраняют", – уточнил Кличко.

Мэр добавил, что дома ОСМД и ЖСК подключают по индивидуальным заявкам. Кроме того, к теплу уже подключили 96% учреждений социальной сферы по заявкам их руководителей.

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"Враг продолжает постоянными обстрелами разрушать единую энергосистему Украины – и генерацию, и передачу электричества по всей стране. В столице, как и во многих других городах, ежедневно "Укренерго" вводит экстренные отключения электроэнергии. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения. Городские службы ремонтируют поврежденные врагом объекты, чтобы обеспечить функционирование города и предоставление необходимых услуг жителям", – подчеркнул Кличко.

Напомним, счета за отопление могут существенно истощить ваш домашний бюджет. Однако вам не нужно мерзнуть, чтобы уменьшить расходы. Просто правильно отрегулируйте температуру в каждой комнате. Простое правило 21-18-16 поможет вам использовать меньше энергии, не жертвуя повседневным комфортом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 2 ноября, к теплу начали подключать жилые дома. Поэтому решение начать отопительный сезон в жилом секторе столица приняла за несколько дней до резкого снижения температуры.

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