Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
29 лет без голов. Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча лидеров группы Лиги наций29 лет без голов. Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча лидеров группы Лиги нацийИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаБросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУБросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУИллюстрация - женщина за рулем автоУкраинцы массово покупают автомобили "за 1 гривну": какая схема крадет у бюджета миллиардыПСЖ принял решение избавиться от футболиста сборной Украины – медиаПСЖ принял решение избавиться от футболиста сборной Украины – медиаНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирмНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирм, после чего переписывали их на узбеков: все деталиИллюстрация - городская архитектураНа западе Украины начался ажиотаж с квартирами: спрос взлетел в 5 раз, а недвижимости все меньшеВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютПаспорта в Украине не оформляют уже 5 днейЭто касается всех, кто оформляет паспорта Украины за рубежом: что важно знать

Сердючка на "банане", сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read3 мин
icon 2,9 т.
Сердючка на "банане", сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве
Киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

В Киеве в пятницу, 2 октября, после вражеских атак на Южный мост было ограничено движение сразу на нескольких путепроводах. Жители столицы сразу с юмором отреагировали на такое вынужденное решение властей, создав большое количество мемов.

Соответствующие снимки были опубликованы в соцсетях. Даже тяжелые времена не могут повлиять на чувство юмора горожан.

Что известно

Так, с самого утра в столице было ограничено движение сразу по нескольким мостам через реку Днепр, а один из них – Южный – был полностью перекрыт. Такое решение было принято властями на фоне постоянных российских атак на инфраструктуру города, в частности на путепроводы.

Со своей стороны горожане с юмором отнеслись к таким неудобствам, создав большое количество мемов. Основой для некоторых из них стала фотография, сделанная 5 октября 2025 года – на ней запечатлено, как по Днепру переправляют дебаркадер с трехэтажным домом.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 753
Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевской области на 3 октября
icon 753
Синоптики предупредили о заморозках: прогноз погоды по Киевской области на 3 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 7,3 т.
Южный мост полностью перекрыт: в Киеве возник транспортный коллапс из-за российских обстрелов. Подробности, фото и видео
icon 7,3 т.
Южный мост полностью перекрыт: в Киеве возник транспортный коллапс из-за российских обстрелов. Подробности, фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,5 т.
Бабино лето продолжается: подробный прогноз погоды по Киевщине на 2 октября
icon 1,5 т.
Бабино лето продолжается: подробный прогноз погоды по Киевщине на 2 октября
Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве. Источник: Соцсети

На опубликованных мемах – от переезда целых многоэтажек на правый берег – до новых услуг такси, в частности, с использованием речных плавсредств.

Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве. Источник: Социальные сети

Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве. Источник: Соцсети

Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве. Источник: Социальные сети

Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве. Источник: Соцсети

Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве. Источник: Соцсети

Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве. Источник: Соцсети

"Левый берег переезжает на Правый", "Никто никуда не переезжает" (большое количество дебаркадеров, в том числе со встроенными магазинами), "Транспортная инфраструктура 2026" (с Сердючкой на "Банане"). Или переправа с одного берега на другой с помощью сапов.

Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве. Источник: Соцсети

Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве. Источник: Соцсети

Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве. Источник: Соцсети

Некоторые, пользуясь спросом, даже выставили на продажу автомобиль-амфибию, когда-то выпускавшуюся известным заводом-производителем автомобилей марки ЛУАЗ (Луцкий автомобильный завод).

Сердючка на ''банане'', сапы и парящие небоскребы: киевляне отреагировали мемами на удары РФ по Южному мосту в Киеве

Киевляне уже начали присматриваться к водоплавающим автомобилям. Источник: Соцсети

Что предшествовало

Россия в четверг, 1 октября, утром и вечером наносила удары по Южному мосту Киева. По путепроводу агрессор запустил дроны-камикадзе, прилеты которых привели к повреждениям.

Кроме того, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажный дом, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка Россия в четверг, 1 октября, атаковала дроном школу в Соломенском районе Киева, в результате чего здесь начался пожар, имеются разрушения. Это учебное заведение уже было повреждено в 2025 году в результате попадания баллистического снаряда.

Похожие темы
Новости Киева и Киевской областимемыЮжный мост
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться