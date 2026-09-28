Российские войска в течение 28 сентября вновь били по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и в ГСЧС Киева. Горели также офисные здания; есть попадание в жилой дом, медицинское учреждение, здание Национальной академии наук Украины и другие гражданские объекты. По состоянию на 20:50, известно о 24 пострадавших (среди них трое детей) и как минимум одной жертве российских атак по столице.

Что известно о последствиях удара РФ по Киеву

О пожаре на Оболони в КМВА сообщили около 6 часов утра.

"По предварительной информации, в Оболонском районе повреждена АЗС в результате попадания БПЛА. Экстренные службы направляются на место происшествия", – отмечалось в сообщении.

Там вспыхнул пожар.

В 07:48 Кличко сообщил, что в Дарницком районе произошло возгорание на открытой местности в результате падения обломков БПЛА.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, повреждены колонки на автозаправочной станции.

Приблизительно в полдень в Оболонском районе произошло падение БПЛА на территорию нежилой застройки

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В Шевченковском районе, как рассказал мэр, БПЛА попал в офисное здание. Оно загорелось.

А около 13:30 он сообщил о падении БПЛА в Шевченковском районе на нежилое здание и о пожаре в центре города.

Примерно в то же время вражеский дрон нанес удар по территории нежилой застройки в Дарницком районе.

В Подольском районе в результате российской атаки повреждено нежилое здание: там произошел пожар и частично разрушена крыша.

"Во время повторного попадания взрывной волной были повреждены стекла окон в расположенном по соседству жилом доме. Спасатели обнаружили троих пострадавших", – отметили в ГСЧС столицы.

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Кличко уточнил, что двум пострадавшим – 15-летнему юноше и девушке –медики оказали помощь на месте. Одного – 17-летнего юношу – госпитализировали.

А в Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. По меньшей мере один человек получил ранения.

Позже Кличко сообщил, что в Голосеевском районе БПЛА попал в кафе возле АЗС.

А в ГСЧС Киева сообщили о попадании в административное здание вэтом районе: там чрезвычайники спасли двух человек.

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В 15:25 мэр сообщил, что в Шевченковском районе попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4 этажа.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, по состоянию на 15:30 в столице в результате вражеских атак с начала суток пострадали 19 человек. Среди них – 3 детей 15 и 17 лет.

"Госпитализированы 6 пострадавших, среди них – 2 детей. Еще 13 людям медицинская помощь оказана амбулаторно или на месте. Среди госпитализированных 1 пациент находится в тяжелом состоянии, 5 – в состоянии средней тяжести. К сожалению, 1 человек погиб на месте", – говорится в сообщении.

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В 15:40 в медиа сообщили, что очередной удар Россия нанесла по зданию, где находится больница "Добробут" в Голосеевском районе. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили: там ранения получили три человека.

Также на месте удара горела кровля расположенного рядом 4-этажного жилого дома. В ходе разведки огнеборцы спасли жительницу дома, а позже ликвидировали пожар.

Вместе с этим спасатели в 17:15 сообщили, что локализовали пожар в здании корпуса НАН Украины в Шевченковском районе.

В 20:50 Виталий Кличко заявил, что в результате атак врага на столицу 28 сентября пострадали уже 24 человека. Среди них – трое детей. Шестеро раненых, в том числе двое несовершеннолетних, находились в стационарах городских больниц. Одна женщина погибла.

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Реакция президента Зеленского

В утреннем посте президент Украины Владимир Зеленский упомянул массированные удары по Киеву и Харькову.

"Всю ночь и утром Россия атакует наши регионы. В Харькове был жестокий удар по многоэтажному дому, частично разрушены второй и четвертый этажи. В Киеве есть повреждения от атак дронами – жилые дома, связь, заправки. Разбили обычное кафе, пытались сжечь столичный продуктовый рынок", – перечислил он.

Глава государства также упомянул, что в Одесской области оккупанты нанесли удар по судну под флагом Палау, в Житомирской области повредили обычный завод мороженого, в Сумской, Ривненской, Харьковской и Одесской областях наносили удары по жилым домам, а в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях – по важной инфраструктуре.

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"На данный момент известно о десятках раненых. Только в результате удара по Харькову пострадали 28 человек, среди них девять детей. К сожалению, есть погибшие. В Киевской области убиты два человека, один из них – гражданин Азербайджана. Мои соболезнования родным и близким", – написал Зеленский

Он поблагодарил всех, кто не молчит о российском терроре, а также партнеров, готовящих новые пакеты помощи.

"Нужны четкие решения. Средства ПВО, энергетическая поддержка, помощь в покрытии бюджетных дефицитов – это то, что сегодня реально укрепляет Украину и помогает нашим людям выстоять. Спасибо всем, кто с Украиной!" – подчеркнул президент.

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Затем президент написал, что экстренные службы продолжают работать в Киеве, на месте прямого удара по зданию Академии наук.

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"К сожалению, по состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке и шести пострадавших, среди них трое детей. Сегодня днем ​​россияне ударили еще по зданию медицинского учреждения в центре столицы. Сейчас спасатели пытаются оперативно потушить пожар", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в результате российского удара по Киеву в многоэтажке произошел пожар, под ударом также оказался завод "Дарница".

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