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Путину не удалось сломить дух украинцев массированными атаками на Киев: что показал опрос

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Путину не удалось сломить дух украинцев массированными атаками на Киев: что показал опрос
Врагу не удалось сломить дух украинцев массированными атаками на Киев. Источник: Pexels

Подавляющее большинство жителей Киеваготовы терпеть войну столько, сколько потребуется. И это несмотря на постоянное давление и обстрелы со стороны страны-террористки РФ.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился с 8 по 16 октября 2026 года.

Что известно

"Мы задавали наш мониторинговый вопрос о том, как долго украинцы еще готовы терпеть войну. На данный момент 62% украинцев готовы терпеть столько, сколько потребуется. Еще 4% говорят об одном году. О более коротком периоде (несколько месяцев–полгода) говорят 21% (а остальные 13% не определились). По сравнению с серединой сентября показатели не изменились", – говорится в сообщении.

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Как отметили в КМИС, среди респондентов, опрошенных 8–9 октября, 60% ответили, что готовы терпеть столько, сколько будет необходимо. Показатель среди тех, кого мы опросили 10–16 октября, – 63%. Формально он находится в пределах погрешности, но мы также не видим, чтобы на данный момент кампания давления привела к деморализации.

В пресс-службе Института подчеркнули, что в Киеве, несмотря на отдельное давление со стороны врага на жителей, подавляющее большинство все равно готово терпеть войну столько, сколько потребуется. И по сравнению с серединой сентября стойкость горожан не изменилась.

Путину не удалось сломить дух украинцев массированными атаками на Киев: что показал опрос

Врагу не удалось сломить дух украинцев массированными атаками на Киев. Источник: КМИС

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев ожидает, что этой зимой ухудшится ситуация в экономике и энергетике. В то же время в отношении фронта мнения граждан разделились.

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