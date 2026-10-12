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Днём будет прохладно и без осадков: прогноз погоды по Киевской области на 13 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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Днём будет прохладно и без осадков: прогноз погоды по Киевской области на 13 октября
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями

В Киевской области во вторник, 13 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем без осадков. Днем температура воздуха в регионе достигнет +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 13 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 12-17°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет мелкий дождь. Утром, днем и вечером – без осадков.

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Прогноз погоды в Киеве на 13 октября. Источник: Синоптики

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