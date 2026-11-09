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Прохладно и без осадков: прогноз погоды по Киеву и области на 9 ноября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
93
Прохладно и без осадков: прогноз погоды по Киеву и области на 9 ноября
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями

В Киевской области в понедельник, 9 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 9 ноября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области днем 3-8°С тепла; в Киеве днем 5-7°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +4°С… +6°С; Мироновка +4°С… +6°С; Фастов +4°С… +6°С; Яготин +5°С… +7°С; Барышевка +5°С… +7°С; Борисполь +4°С… +6°С и Вышгород +4°С… +6°С.

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Прогноз погоды по Киевской области на 9 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Прохладно и без осадков: прогноз погоды по Киеву и области на 9 ноября

Прогноз погоды по Киеву на 9 ноября. Источник: Синоптик

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