Прохладно и без осадков: прогноз погоды по Киеву и области на 9 ноября

В Киевской области в понедельник, 9 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 9 ноября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области днем 3-8°С тепла; в Киеве днем 5-7°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +4°С… +6°С; Мироновка +4°С… +6°С; Фастов +4°С… +6°С; Яготин +5°С… +7°С; Барышевка +5°С… +7°С; Борисполь +4°С… +6°С и Вышгород +4°С… +6°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

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Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.