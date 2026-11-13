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Порывы ветра и прохладно: прогноз погоды по Киеву и области на 14 ноября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Порывы ветра и прохладно: прогноз погоды по Киеву и области на 14 ноября
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями

В Киевской области в субботу, 14 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, по области ночью местами порывы 15-18 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 14 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Температура по области ночью и днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 4-6°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

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Прогноз погоды в Киеве на 14 ноября. Источник: Синоптик

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