Поддержка и развитие: в Киеве прошли ''Игры микродронов'' с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыНужна помощь в сборе средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 23 тыс. грн ($515)Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в БерлинеУмер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в Берлине"Мы сбиваем все, что можем": Зеленский раскрыл цели Путина в войне и объяснил, чем будет отвечать Украина"Мы сбиваем все, что можем": Зеленский раскрыл цели Путина в войне и объяснил, чем будет отвечать УкраинаИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплаты"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео"...и я не шучу". Моуриньо сказал, что происходит с футболистом сборной Украины в "Реале""...и я не шучу". Моуриньо сказал, что происходит с футболистом сборной Украины в "Реале""Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для Украины"Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для УкраиныВ Молдове подсчитали ущерб от загрязнения Днестра в результате российских ударов по УкраинеВ Молдове подсчитали ущерб от загрязнения Днестра в результате российских ударов по УкраинеРоссия ударила КАБами по Сумам, погиб мужчина: очевидец рассказал об атаке. Фото и видеоРоссия ударила КАБами по Сумам, погиб мужчина: очевидец рассказал об атаке. Фото и видео"Мы пытались..." В Италии вынесли вердикт футболисту сборной Украины"Мы пытались..." В Италии вынесли вердикт футболисту сборной Украины

Поддержка и развитие: в Киеве прошли "Игры микродронов" с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read3 мин
icon 147
Поддержка и развитие: в Киеве прошли "Игры микродронов" с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео
В Киеве прошли "Игры микродронов" с участием детей погибших героев и ветеранов

В Киеве прошли соревнования "Игры микродронов" с участием детей погибших героев, военнослужащих и ветеранов. Они проводились в рамках совместного проекта общественной организации "Милосердие и здоровье" и школы Free Sky.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Дети демонстрировали своё мастерство, управляя дронами в сложных условиях.

Что известно

Так, в столице состоялись соревнования "Игры микродронов" с участием детей погибших Героев, военнослужащих и ветеранов. Свои навыки в пилотировании БПЛА демонстрировали юные украинцы в возрасте от 6 до 17 лет.

Поддержка и развитие: в Киеве прошли ''Игры микродронов'' с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

В Киеве прошли "Игры микродронов"

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 630
Местами дождь и потеплеет: подробный прогноз погоды по Киевщине на 17 октября
icon 630
Местами дождь и потеплеет: подробный прогноз погоды по Киевщине на 17 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 2,5 т.
Свет и вентиляция: в Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки транспорта. Фото и
icon 2,5 т.
Свет и вентиляция: в Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки транспорта. Фото и
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 4,1 т.
На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Колесниченко. Фото
icon 4,1 т.
На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Колесниченко. Фото

По словам преподавателя и одного из основателей школы Free Sky, которая является организатором мероприятия, Сергея Ткачука, уникальность соревнований заключается в том, что их участникам предоставляется оборудование, которого у них нет.

Поддержка и развитие: в Киеве прошли ''Игры микродронов'' с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

В Киеве прошли "Игры микродронов"

"Они могут приехать (в школу. – Ред.), потренироваться, поработать с нами, полетать и принять участие в соревнованиях", – подчеркнул Ткачук.

Он отметил, что занятия по пилотированию дронами необходимы для технологического развития детей в сфере гражданского применения, где на их использование существует очень большой спрос. Соответствующие навыки открывают для них путь в любую профессию, где используются БПЛА.

Поддержка и развитие: в Киеве прошли ''Игры микродронов'' с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

В Киеве состоялись "Игры микродронов"

По его словам, дети получают STEM-образование, которое открывает им доступ к современным технологиям, развивает инженерное мышление, креативность и практические навыки, а также предусмотрен курс 3D-печати.

Поддержка и развитие: в Киеве прошли ''Игры микродронов'' с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

В соревнованиях принимали участие дети погибших Героев, военнослужащих и ветеранов

"Это небольшое сообщество, где дети развиваются и учатся. У нас есть дети, которые у нас (Free Sky. – Ред.) учились и уже поступили в колледжи по специальностям, связанным с дронами и инженерией", – добавил Сергей.

Поддержка и развитие: в Киеве прошли ''Игры микродронов'' с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

Награждение победителей соревнований "Игры микродронов". Источник: ОО "Милосердие и здоровье"

Поддержка и развитие: в Киеве прошли ''Игры микродронов'' с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

Награждение победителей соревнований "Игры микродронов". Источник: ОО "Милосердие и здоровье"

Поддержка и развитие: в Киеве прошли ''Игры микродронов'' с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

Награждение победителей соревнований "Игры микродронов". Источник: Общественная организация "Милосердие и здоровье"

Стоит отметить, что дети демонстрировали свое мастерство, управляя дронами в сложных условиях — в ограниченном пространстве, где требовалось менять углы наклона, пролетать через установленные рамки и даже через туннель.

Поддержка и развитие

Как рассказала директор общественной организации "Милосердие и Здоровье" Екатерина Богадельникова, их общественная организация занимается физической и психической реабилитацией действующих военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

Это учреждение является медицинским и имеет соответствующую лицензию, а услуги – абсолютно бесплатные. Это касается оказания помощи не только в столице, но и в других регионах Украины – для этого созданы специализированные мобильные группы, которые выезжают на прифронтовые территории.

Поддержка и развитие: в Киеве прошли ''Игры микродронов'' с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

Директор ОО "Милосердие и здоровье" Екатерина Богадельникова

В рамках этой деятельности у общественной организации есть три основных направления, в частности, не менее важное –поддержка детей погибших Героев и военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену.

"Для нас это принципиальный вопрос, потому что эти дети потеряли одного из родителей и нуждаются в долгосрочной поддержке и опоре. В рамках этого у нас есть проект — "Лето без войны". Мы отправили более 6 тысяч детей в летний лагерь. Этим летом оздоровились 1513 детей. Этот проект существует уже четыре года, и мы будем продолжать его и в дальнейшем", — подчеркнула Богадельникова.

Она добавила, что в настоящее время общественная организация запустила образовательный проект, который планируется развивать по всей территории Украины – STEM-образование для детей погибших героев и военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену, в возрасте от 6 до 17 лет.

Поддержка и развитие: в Киеве прошли ''Игры микродронов'' с участием детей погибших Героев и ветеранов. Фото и видео

В соревнованиях принимали участие дети погибших Героев, военнослужащих и ветеранов

"Для нас очень важно, чтобы они получали не просто какую-то материальную помощь — она должна быть системной, долгосрочной и основанной на понимании этих детей своего будущего. Поздравить с праздниками и сделать подарки — это здорово и необходимо. А мы хотим поддержать их на этом пути к становлению", — подчеркнула Екатерина.

По её словам, 3D-печать и пилотирование дронов — это то, что дети могут сделать своими руками и использовать. Такие школы STEM-образования создают сообщества и кружки, где юные украинцы могут находиться среди своих и в кругу единомышленников.

"Это менторская поддержка и история, ведь эти дети всё же растут без одного из родителей. Это наставничество и поддержка являются очень важным элементом и аспектом", – резюмировала Богадельникова.

Как сообщал OBOZ.UA, 64 % украинских подростков не считают учебу в школе важной для своего будущего и карьеры. Кроме того, 73 % школьников сообщили, что за две недели пропустили как минимум один урок или учебный день.

Похожие темы
Новости Киева и Киевской областидетиБПЛА
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться