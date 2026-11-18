На границе столицы и Обуховского района Киевской области в среду, 18 ноября, произошло ДТП с участием не менее пяти автомобилей. В результате движение в направлении Киева было фактически заблокировано.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Пока информации о пострадавших нет.

Что известно

Так, утром на Днепровском шоссе (граница Киева и Обуховского района области) произошло ДТП с участием не менее пяти автомобилей, в том числе грузовиков.

В результате аварии образовалась большая пробка в сторону столицы – движение автомобилей на этом участке существенно затруднено из-за того, что машины-участники столкновения остановились на обеих полосах.

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Сейчас водители ожидают прибытия правоохранителей для оформления ДТП, чтобы в дальнейшем восстановить полноценное движение транспорта.

Напомним, в Голосеевском районе Киева автомобиль BMW съехал в кювет, столкнулся с деревьями и загорелся. Тело водителя легкового автомобиля обнаружили в 100 метрах от места ДТП.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали водителя легкового автомобиля, который в Киеве на пешеходном переходе сбил коляску с четырехмесячным ребенком. Малыша в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.