В Киевской области в понедельник, 23 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 23 ноября по территории Киевской области. Облачно. Небольшой снег и мокрый снег (местами), утром на дорогах местами гололедица. Температура по области днем 0-5°С тепла; в Киеве днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви -1°С… +1°С; Мироновке -1°С… +1°С; Фастове -1°С… +1°С; Яготине +0°С… +2°С; Барышевке +0°С… +2°С; Борисполе +0°С… +2°С и Вышгороде +0°С… +2°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, не обратив на себя внимания ночью, облака уже с утра исправят этот недостаток, и пасмурная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.