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Ожидаются первые заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 1 октября

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Ожидаются первые заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 1 октября
Ожидаются первые заморозки
Источник: Pixabay

В Киевской области в четверг, 1 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидаются первые заморозки. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометеоцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 1 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 14-19°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 16-18°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области. Ночью 1-3 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Такие погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам.

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Ожидаются первые заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 1 октября

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Источник: Укргідрометцентр

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Ожидаются первые заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 1 октября

Прогноз погоди в Києві на 1 жовтня.

Источник: Синоптик

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