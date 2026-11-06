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Обыски у работников "Киевтеплоэнерго": были изъяты документы по проектам в рамках Плана энергостойкости

Олег ТимченкоОлег Тимченко
Time to read1 мин
273
Обыски у работников "Киевтеплоэнерго": были изъяты документы по проектам в рамках Плана энергостойкости
В кабинетах и жилищах работников "Киевтеплоэнерго" провели обыски. Источник: КП "Київтеплоенерго"

В кабинетах и жилищах работников "Київтеплоенерго" провели обыски и изъяли документы. Речь идет о бумагах, необходимых для реализации важных энергетических проектов столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Такие действия в сложившихся обстоятельствах могут свидетельствовать о политическом давлении.

Что известно

"В КП "Київтеплоенерго" провели следственные действия, во время которых речь идет о возможном изъятии оригиналов проектно-сметной документации и документов, необходимых для начала работ по ряду проектов в рамках Плана устойчивости города Киева. Также сегодня, 6 ноября, в рамках этого производства провели обыски в жилищах нескольких работников предприятия", – сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что речь идет о документации, необходимой для реализации важных энергетических проектов. В частности, создания объектов резервного питания и распределенной когенерации для потребителей Голосеевского, Деснянского и других районов столицы.

На коммунальном предприятии подчеркнули, что проектные работы еще не оплачены, поскольку финансирование предусмотрено после их выполнения. Акты выполненных работ не подписывали и средства по ним не выплачивали.

"В "Киевтеплоэнерго" считают, что обыски при таких обстоятельствах могут свидетельствовать о политическом давлении. Это происходит на фоне постоянных российских обстрелов, логистических трудностей и нехватки специалистов, которые работают над реализацией энергетических проектов. Особенно критической ситуация является во время подготовки к запуску отопления для миллионов киевлян", – подчеркнули в пресс-службе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине мошенники активно рассылают фальшивые счета за электроэнергию от имени Министерства энергетики, пытаясь выманить у граждан банковские и персональные данные. В ведомстве подчеркивают, что оно не рассылает платежки, поэтому все такие сообщения являются фишинговой схемой и представляют киберугрозу.

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