Оборвалась жизнь защитника Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Владислав Третьяк. Фото

В Харьковской области 21 октября 2026 года при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Владислав Третьяк. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская громада получила печальную весть – погиб наш земляк, солдат Владислав Третьяк (1989 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был водителем-электриком отделения управления самоходного артиллерийского дивизиона одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 21 октября 2026 года при выполнении служебно-боевого задания вблизи населенного пункта Староверовка Купянского района Харьковской области.

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Малая Супоевка Киевской области Станислав Полесов. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 сентября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.