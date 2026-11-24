В Киевской области в среду, 25 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 25 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. По области ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью и днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью и днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.