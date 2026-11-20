В Киевской области в субботу, 21 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 21 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью и днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью и днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, вечером в Киеве на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной. Утром и днем ожидается мелкий дождь, который должен закончиться ближе к вечеру.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в 15-ку рейтинга самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.