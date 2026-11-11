Не узнаете: как выглядели Почайна и Куреневский парк Киева в 1900-х. Архивное фото

Старые фотографии дают нам возможность увидеть знакомые места Киева, какими они были в разные годы. В частности, каким был Куреневский парк и местность Почайна в начале 20-го века.

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Старый снимок опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. В наши дни эта местность выглядит совсем иначе.

Что известно

"1900-е. Старинная Кирилловская церковь. Интересно, улицы Кирилловская и Елены Телиги еще грунтовые, застроены частными домиками, моста, конечно, еще нет... Длинные здания справа похожи на трамвайное депо", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что помимо церкви и депо на опубликованной фотографии можно увидеть, какой вид имел нынешний Куреневский парк (созданный в 1960-х годах во время перепланировки территории Куреневки после Куреневской трагедии).

А также местность возле современной станции метро "Почайна", которая в наши дни превратилась в промышленную зону (Почайна – часть Подола, расположенная возле Северного моста и станции метро "Почайна").

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Немного истории столицы

Майдан Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, созданное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и филармония, которая здесь расположена, – обязательные места для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбедь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть ее небольшой, загрязненной и закованной в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, предлагавший сделать ее судоходной.