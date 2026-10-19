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"Навсегда 32": на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Станислав Полесов. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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"Навсегда 32": на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Станислав Полесов. Фото
Станислав Полесов. Вечная память и слава Герою

В Сумской области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Малая Супоевка Киевской области Станислав Полесов. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 сентября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Згуровской поселковой территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Что известно

"Еще одна жизнь оборвалась на поле боя, еще одна семья потеряла самого дорогого человека, а Украина — своего Защитника.12 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Корчаковка Сумского района Сумской области погиб наш земляк, житель села Малая Супоевка – Станислав Владимирович Полесов, 27 января 1994 года рождения", — говорится в сообщении.

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Как рассказали в общине, с юных лет Герой посвятил себя защите Украины. Еще в 2014 году он вступил в ряды её защитников. В 2026 году Станислав вновь вернулся на военную службу, чтобы продолжить борьбу за свободу и будущее родной страны.

''Навсегда 32'': на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Станислав Полесов. Фото

Станислав Полесов. Вечная память и слава Герою. Источник: Згуровская СТГ

Верный военной присяге и своему долгу, он мужественно выполнял боевые задачи, осознавая, ради чего ведется эта борьба.

"Молодой, полный сил и еще стольких несбывшихся мечтаний… Станиславу навсегда останется 32 года. Война украла у него будущее, у родных – самого дорогого человека, а у Украины – еще одного Защитника. Слишком высока цена свободы, слишком болезненная утрата, которую невозможно принять и невозможно забыть. Выражаем искренние соболезнования матери, братьям, всем родным и близким Станислава", — добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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