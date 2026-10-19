''Навсегда 32'': на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Станислав Полесов. Фото

В Сумской области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Малая Супоевка Киевской области Станислав Полесов. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 сентября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Згуровской поселковой территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Что известно

"Еще одна жизнь оборвалась на поле боя, еще одна семья потеряла самого дорогого человека, а Украина — своего Защитника.12 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Корчаковка Сумского района Сумской области погиб наш земляк, житель села Малая Супоевка – Станислав Владимирович Полесов, 27 января 1994 года рождения", — говорится в сообщении.

Как рассказали в общине, с юных лет Герой посвятил себя защите Украины. Еще в 2014 году он вступил в ряды её защитников. В 2026 году Станислав вновь вернулся на военную службу, чтобы продолжить борьбу за свободу и будущее родной страны.

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Верный военной присяге и своему долгу, он мужественно выполнял боевые задачи, осознавая, ради чего ведется эта борьба.

"Молодой, полный сил и еще стольких несбывшихся мечтаний… Станиславу навсегда останется 32 года. Война украла у него будущее, у родных – самого дорогого человека, а у Украины – еще одного Защитника. Слишком высока цена свободы, слишком болезненная утрата, которую невозможно принять и невозможно забыть. Выражаем искренние соболезнования матери, братьям, всем родным и близким Станислава", — добавили в пресс-службе.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.