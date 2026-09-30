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Навсегда 28: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Кирилл Демуцкий. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Навсегда 28: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Кирилл Демуцкий. Фото
Кирилл Демуцкий. Вечная память и слава Герою

На Покровском направлении во время выполнения боевой задачи погиб военнослужащий из Бучи Киевской области Кирилл Демуцкий. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 23 сентября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Печальная новость

"Невосполнимая утрата. На фронте погиб житель Бучи Кирилл Демуцкий. Ему было всего 28 лет", – говорится в сообщении.

Защитник Украины жил в Буче, учился в Бучанском лицее № 4. Работал поваром, очень любил готовить. В 2024 году добровольно вступил в ряды ВСУ.

Навсегда 28: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Кирилл Демуцкий. Фото

Кирило Демуцький. Вічна пам'ять і слава Герою.

Источник: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5421

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К сожалению, 23 сентября 2026 года, оставаясь верным военной присяге и украинскому народу, Герой погиб на Покровском направлении.

"Добрый и щедрый, он любил жизнь и умел радоваться простым вещам. Искренние соболезнования маме Светлане, отчиму Виталию и брату Ивану. Мы разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский подразделения особого назначения КОРД Киевской области Андрей Зубенко. Жизнь храброго украинца оборвалась 22 сентября 2026 года.

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