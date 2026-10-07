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Навсегда 26: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Руслан Кекух. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Навсегда 26: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Руслан Кекух. Фото
Руслан Кекух. Вечная память и слава Герою

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Руслан Кекух. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 октября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего земляка, защитника Украины Руслана Кекуха, позывной "Доцент", – говорится в сообщении.

Воин родился 21 сентября 2000 года. Служил старшим солдатом, оператором аэроразведки батальона беспилотных систем "Umbrella" 32-й отдельной механизированной "Стальной" бригады.

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Навсегда 26: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Руслан Кекух. Фото

Руслан Кекух. Вечная память и слава Герою. Источник: Обуховский городской совет

К сожалению, отважный украинец погиб 1 октября 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Шиловка Покровского района Донецкой области.

"Ему было всего 26 лет…Искренние соболезнования маме Светлане, отчиму Вячеславу, жене Юлии, сыну Макару, брату Ярославу, всем родным, друзьям и сослуживцам Руслана", — добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Валерий Кобзарь. Сердце храброго воина остановилось 25 сентября 2026 года.

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