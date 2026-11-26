Раньше в центре Киева можно было с комфортом прокатиться на трамвае. Благодаря фотографии 1946 года мы можем не только увидеть, каким тогда был городской электротранспорт, но и рассмотреть старинные каменные дома.

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Снимок опубликовали в сообществе "Спрага: у Києві цікаво" в соцсети Facebook. К сожалению, большинство зданий не сохранились до наших дней.

Что известно

"Когда-то от Золотых ворот до Оперного театра можно было проехать на трамвае. Киев, 1946 год. Улица Владимирская", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, городской электротранспорт курсировал по улице Владимирской еще в 1895 году. На фото – двухвагонный трамвай, старинные каменные дома, небольшой киоск, Золотоворотский сквер и немногочисленные автомобили.

"Война закончилась всего год назад, город еще восстанавливается, но на его улицы постепенно возвращается привычная повседневная жизнь. Многие исторические дома с этой фотографии сегодня уже не увидишь, как и трамваи, которые остались только на старых фотографиях и в воспоминаниях киевлян", – констатировали в сообществе.

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Немного истории столицы

Европейская площадь и Филармония, расположенная здесь, – обязательные места для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в 1982 году в Киев приехал бразильский турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Иностранец хоть и не был профессиональным фотографом, но сделал серию невероятных снимков столицы Украины тех времен и ее жителей.