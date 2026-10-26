На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Брушковского. Фото

В Донецкой области 19 декабря 2024 года при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Александр Брушковский. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская громада получила печальную весть – погиб наш земляк, младший сержант Александр Брушковский (1982 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в противотанковом взводе роты огневой поддержки одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 19 декабря 2024 года при выполнении боевого задания возле н. п. Заря Донецкой области.

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Малая Супоевка Киевской области Станислав Полесов. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 сентября 2026 года.

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