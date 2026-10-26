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На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Брушковского. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,8 т.
На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Брушковского. Фото
Александр Брушковский. Вечная память и слава Герою

В Донецкой области 19 декабря 2024 года при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Александр Брушковский. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская громада получила печальную весть – погиб наш земляк, младший сержант Александр Брушковский (1982 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в противотанковом взводе роты огневой поддержки одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 19 декабря 2024 года при выполнении боевого задания возле н. п. Заря Донецкой области.

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На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Брушковского. Фото

Александр Брушковский. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/bmrada/26659

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Малая Супоевка Киевской области Станислав Полесов. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 сентября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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