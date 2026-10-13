На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Юрий Кирилков. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Юрий Кирилков. Сердце храброго украинца остановилось 10 октября 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость погиб старший сержант 50-летний Юрий Кирилков", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 2 февраля 1973 года в селе Косиковцы Хмельницкой области в многодетной семье. Впоследствии семья переехала в село Чубинское Бориспольского района Киевской области. После окончания школы он освоил профессию слесаря-механика по радиоэлектронной аппаратуре.

С декабря 1991 по ноябрь 1993 года проходил срочную военную службу в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище и окончил училище культуры.

В первый же день полномасштабного вторжения России на территорию Украины Юрий вступил в ряды защитников Украины. Участвовал в обороне Киева и Черниговской области, затем вместе с побратимами отправился в Донецкую область. К сожалению, 10 октября 2023 года во время выполнения боевого задания жизнь защитника оборвалась.

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"Добрый, искренний, скромный, всегда готовый прийти на помощь, если кто-то в ней нуждался, очень переживал за чужие проблемы и просто не мог оставаться в стороне, многогранный, обладал "золотыми руками". В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", — добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Игорь Новохацкий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 июня 2026 года.

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