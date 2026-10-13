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На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Юрий Кирилков. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 2,0 т.
На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Юрий Кирилков. Фото
Юрий Кирилков. Вечная память и слава Герою

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Юрий Кирилков. Сердце храброго украинца остановилось 10 октября 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость погиб старший сержант 50-летний Юрий Кирилков", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 2 февраля 1973 года в селе Косиковцы Хмельницкой области в многодетной семье. Впоследствии семья переехала в село Чубинское Бориспольского района Киевской области. После окончания школы он освоил профессию слесаря-механика по радиоэлектронной аппаратуре.

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На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Юрий Кирилков. Фото

Юрий Кирилков. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/boryspil_officially/6301

С декабря 1991 по ноябрь 1993 года проходил срочную военную службу в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище и окончил училище культуры.

В первый же день полномасштабного вторжения России на территорию Украины Юрий вступил в ряды защитников Украины. Участвовал в обороне Киева и Черниговской области, затем вместе с побратимами отправился в Донецкую область. К сожалению, 10 октября 2023 года во время выполнения боевого задания жизнь защитника оборвалась.

"Добрый, искренний, скромный, всегда готовый прийти на помощь, если кто-то в ней нуждался, очень переживал за чужие проблемы и просто не мог оставаться в стороне, многогранный, обладал "золотыми руками". В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", — добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Игорь Новохацкий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 июня 2026 года.

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