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На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Роман Пашкин. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,3 т.
На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Роман Пашкин. Фото
Роман Пашкин. Вечная память и слава Герою

На Покровском направлении при выполнении боевого задания погиб военнослужащийиз Бучи Киевской области Роман Пашкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 марта 2025 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Печальная новость

"Домой на щите возвращается 42-летний защитник Украины, солдат Роман Пашкин", — говорится в сообщении.

Воин погиб 26 марта 2025 года в бою на Покровском направлении, защищая Украину, её свободу и независимость.

На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Роман Пашкин. Фото

Роман Пашкин. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5509

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Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Спирин. Фото
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Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Спирин. Фото

По словам Федорука, российская агрессия унесла в этой семье уже две жизни. В 2022 году во время оккупации Бучи российские военныеубили мать Романа, Любовь Николаевну Пашкину. Из родных у Героя остался только дядя Олег Николаевич. Церемония прощания с Защитником состоится в среду, 21 октября, в Буче.

"Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Роману и его маме", — добавил Федорук.

Герои войны в Украине

При исполнении служебных обязанностей 12 октября 2026 года погиб военнослужащий из села Княжичи Киевской области Сергей Спирин. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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