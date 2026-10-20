На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Роман Пашкин. Фото

На Покровском направлении при выполнении боевого задания погиб военнослужащийиз Бучи Киевской области Роман Пашкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 марта 2025 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

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"Домой на щите возвращается 42-летний защитник Украины, солдат Роман Пашкин", — говорится в сообщении.

Воин погиб 26 марта 2025 года в бою на Покровском направлении, защищая Украину, её свободу и независимость.

По словам Федорука, российская агрессия унесла в этой семье уже две жизни. В 2022 году во время оккупации Бучи российские военныеубили мать Романа, Любовь Николаевну Пашкину. Из родных у Героя остался только дядя Олег Николаевич. Церемония прощания с Защитником состоится в среду, 21 октября, в Буче.

"Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Роману и его маме", — добавил Федорук.

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