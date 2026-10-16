На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Колесниченко. Фото

От ранений, полученных на фронте, погиб военнослужащий из села Фастивец Киевской области Александр Колесниченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 октября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского горсовета. Вечная память и слава Герою!

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"Фастовская община в трауре. 14 октября 2026 года, защищая свободу и независимость Украины, погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, младший сержант Колесниченко Александр Анатольевич", – говорится в сообщении.

Герой родился 10 марта 1979 года в селе Фастивец Киевской области. Учился в местной средней школе. В мирное время работал на предприятии "Юнивест Маркетинг".

30 июня 2022 года Александр поступил на службу в Национальную гвардию Украины. Служил в должности старшего стрелка воинской части 3114 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Во время службы получил воинское звание младшего сержанта.

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К сожалению, жизнь этого мужественного воина оборвалась 14 октября 2026 года в результате осколочных ранений.

"В скорби остались жена Алла, дочь Екатерина, сыновья Богдан и Юрий, брат Виктор с женой Аллой, племянники Екатерина, Дмитрий, Анна, Анастасия и Дарья. Мы разделяем с семьей и близкими боль от невосполнимой утраты", — заключили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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