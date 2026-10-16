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На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Колесниченко. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 3,3 т.
На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Колесниченко. Фото
Александр Колесниченко. Вечная память и слава Герою

От ранений, полученных на фронте, погиб военнослужащий из села Фастивец Киевской области Александр Колесниченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 октября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского горсовета. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Фастовская община в трауре. 14 октября 2026 года, защищая свободу и независимость Украины, погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, младший сержант Колесниченко Александр Анатольевич", – говорится в сообщении.

Герой родился 10 марта 1979 года в селе Фастивец Киевской области. Учился в местной средней школе. В мирное время работал на предприятии "Юнивест Маркетинг".

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На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Колесниченко. Фото

Александр Колесниченко. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/fastivrada/33266

30 июня 2022 года Александр поступил на службу в Национальную гвардию Украины. Служил в должности старшего стрелка воинской части 3114 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Во время службы получил воинское звание младшего сержанта.

К сожалению, жизнь этого мужественного воина оборвалась 14 октября 2026 года в результате осколочных ранений.

"В скорби остались жена Алла, дочь Екатерина, сыновья Богдан и Юрий, брат Виктор с женой Аллой, племянники Екатерина, Дмитрий, Анна, Анастасия и Дарья. Мы разделяем с семьей и близкими боль от невосполнимой утраты", — заключили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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