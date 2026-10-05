На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Михаил Марков. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Михаил Марков. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 октября 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб старший сержант 47-летний Михаил Марков", — говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 4 июня 1976 года в Борисполе. После окончания школы в Бориспольском профессиональном лицее освоил профессию каменщика. Всю жизнь работал на Государственном предприятии "Международный аэропорт "Борисполь".

В первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины Михаил вместе с сыном добровольно явились в военкомат и присоединились к 137-му батальону территориальной обороны ВСУ. Участвовали в боях за Изюм, а затем — в Донецкой области.

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Как отметили в общине, сослуживцы уважали воина и прислушивались к нему. Он часто брал ответственность на себя, а с боевых позиций всегда уходил последним – прикрывая тех, кто впереди.

К сожалению, 13 октября 2023 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания жизнь Героя оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", — добавили в пресс-службе.

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