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На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Михаил Марков. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
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На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Михаил Марков. Фото
Михаил Марков. Вечная память и слава Герою

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Михаил Марков. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 октября 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб старший сержант 47-летний Михаил Марков", — говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 4 июня 1976 года в Борисполе. После окончания школы в Бориспольском профессиональном лицее освоил профессию каменщика. Всю жизнь работал на Государственном предприятии "Международный аэропорт "Борисполь".

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Верный сын Украины: в Киевской области простились с военнослужащим Валерием Кобзарем. Фото
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Верный сын Украины: в Киевской области простились с военнослужащим Валерием Кобзарем. Фото

В первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины Михаил вместе с сыном добровольно явились в военкомат и присоединились к 137-му батальону территориальной обороны ВСУ. Участвовали в боях за Изюм, а затем — в Донецкой области.

На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Михаил Марков. Фото

Михаил Марков. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/boryspil_officially/6221

Как отметили в общине, сослуживцы уважали воина и прислушивались к нему. Он часто брал ответственность на себя, а с боевых позиций всегда уходил последним – прикрывая тех, кто впереди.

К сожалению, 13 октября 2023 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания жизнь Героя оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", — добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Валерий Кобзарь. Сердце храброго воина остановилось 25 сентября 2026 года.

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