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На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Игорь Новохацкий. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,8 т.
На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Игорь Новохацкий. Фото
Игорь Новохацкий. Вечная память и слава Герою

В Харьковской области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Игорь Новохацкий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 июня 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальное известие — погиб наш земляк, солдат Игорь Новохацкий (1991 года рождения)", — говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в гранатометном отделении гранатометного взвода минометного батальона одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 29 июня 2026 года в районе населённого пункта Старица Чугуевского района Харьковской области.

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На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Игорь Новохацкий. Фото

Игорь Новохацкий. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/bmrada/26179

Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", — добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Валерий Кобзарь. Сердце храброго воина остановилось 25 сентября 2026 года.

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