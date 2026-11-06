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На Южном мосту в Киеве открыли дополнительную полосу движения: какие правила действуют

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
36
На Южном мосту в Киеве открыли дополнительную полосу движения: какие правила действуют
Дополнительную полосу открыли для движения с левого на правый берег. Источник: wikipedia.org

На Южном мосту в Киеве открыли дополнительную полосу движения в направлении с левого на правый берег столицы. Теперь транспорт в этом направлении может двигаться по двум полосам вместо одной.

При этом проезд разрешен не всем транспортным средствам – действуют весовые ограничения. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Какие правила движения действуют на Южном мосту

Дополнительную полосу открыли для движения с левого на правый берег. Проезд разрешен транспортным средствам весом до 10 тонн, а также наземному общественному транспорту.

В обратном направлении – с правого на левый берег – движение, как и прежде, осуществляется по одной полосе. Весовые ограничения для транспорта остаются в силе.

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На Южном мосту в Киеве открыли дополнительную полосу движения: какие правила действуют

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве начали строительство дополнительных мостовых переправ через Днепр, которые должны стать альтернативными маршрутами на случай повреждения основной инфраструктуры. Первые переправы планируют запустить в начале 2027 года. Всего в Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу.

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