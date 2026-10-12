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"Мы не в Киеве, а в Перу": в сети появился фейк о Кличко, который распространил и глава Деснянской РГА Бахматов. Фото

Олег ТимченкоОлег Тимченко
Time to read1 мин
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"Мы не в Киеве, а в Перу": в сети появился фейк о Кличко, который распространил и глава Деснянской РГА Бахматов. Фото
В сети появился фейк о мэре Киева Виталии Кличко

В социальных сетях была создана и распространена фейковая картинка, касающаяся мэра Киева Виталия Кличко, с использованием шаблона OBOZ.UA. Эту иллюстрацию, в частности, распространил председатель Деснянской РГА Максим Бахматов.

Украинское издание не имеет отношения к созданию этой "новости". Об этом заявили в OBOZ.UA.

Что известно

Так, на днях Денис Пятигорец на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал картинку с якобы высказыванием мэра Киева Виталия Кличко. Оно касалось работы РЭБ во время воздушных тревог и мер безопасности во время тревог. При этом для создания фейковой иллюстрации блогер без разрешения использовал шаблон с логотипом OBOZ.UA.

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Несмотря на замечания со стороны главного редактора издания о недопустимости таких действий, Пятигорец фейк не удалил.

''Мы не в Киеве, а в Перу'': в сети появился фейк о Кличко, который распространил и глава Деснянской РГА Бахматов. Фото

В сети появился фейк о Кличко. Источник: facebook.com/denis.pyatigorets

Стоит добавить, что эту "картинку" в своем Telegram-канале также распространил глава Деснянской РГА Максим Бахтматов.

''Мы не в Киеве, а в Перу'': в сети появился фейк о Кличко, который распространил и глава Деснянской РГА Бахматов. Фото

Фейк на странице главы Деснянской РГА. Источник: https://t.me/maxbakhmatov/9988

Фейки в новостях

В соцсетях распространяется "объявление" берлинского центра занятости, в котором говорится, что украинским беженцам, не предоставившим документ о том, что они не находятся на воинском учете, отменят выплаты. Это "заявление" оказалось фейком.

Также OBOZ.UA сообщал о лжи "друзей Путина" из пророссийской партии "Альтернатива для Германии". Ее представитель в Бундестаге Рене Шпрингер утверждал, что лишь 27,1% украинцев, которым предоставили статус временной защиты в его стране, работают, но, согласно официальным данным, этот показатель почти в 1,5 раза выше.

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