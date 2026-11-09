Мороз ночью и без осадков днем: прогноз погоды по Киеву и области на 10 ноября

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен важный сбор на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыоблавы в ДонецкеРоссийские силовики устроили охоту на оккупированной территории Украины и на "большой земле": что за спецоперации проводят и кто под ударомТрамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к РоссииТрамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к России"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о немВо сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Во сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Будет ли стремительный обвал гривни в конце 2026 годаБудет ли стремительный обвал гривни в конце 2026 года: OBOZ.UA узнал, к чему готовится валютный рынок и что будет определять курс доллара"Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос""Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос"Ярмоленко принял решение по сборной Украины после отказа Мальдеры от вызоваЯрмоленко принял решение по сборной Украины после отказа Мальдеры от вызова"Трудно найти слова, чтобы передать боль": умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью"Трудно найти слова, чтобы передать боль": умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Мороз ночью и без осадков днем: прогноз погоды по Киеву и области на 10 ноября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
126
Мороз ночью и без осадков днем: прогноз погоды по Киеву и области на 10 ноября
Осадков синоптики не прогнозируют

В Киевской области во вторник, 10 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 10 ноября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
10,4 т.
Киев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видео
10,4 т.
Киев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видео
Олег ТимченкоОлег Тимченко
3,5 т.
Автобусы есть, водителей нет: Кличко отреагировал на программу президента о бесплатном проезде в транспорте Киева
3,5 т.
Автобусы есть, водителей нет: Кличко отреагировал на программу президента о бесплатном проезде в транспорте Киева
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,7 т.
Кличко рассказал, сколько жилых домов Киева осталось подключить к отоплению
1,7 т.
Кличко рассказал, сколько жилых домов Киева осталось подключить к отоплению
Мороз ночью и без осадков днем: прогноз погоды по Киеву и области на 10 ноября

Прогноз погоды в Киеве на 10 ноября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за все время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Похожие темы
Погода в КиевеНовости Киева и Киевской областипогодаКиевУкргидрометцентр
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!