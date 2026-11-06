Мороз, снег и гололедица: прогноз погоды по Киеву и области на 7 ноября

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомСкандал из-за отмены концерта в день траура: Анна Тринчер с насмешкой отреагировала на драку фанатовСкандал из-за отмены концерта в день траура: Анна Тринчер с насмешкой отреагировала на драку фанатовВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия Новицкого"Тревожный звоночек": в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео"Тревожный звоночек": в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видеоПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: сдавать доллары в украинские обменники стало значительно дешевлеИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаЭкстренные отключения света начались в Киеве и 4 областях: все графики на 6 ноября"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеРютте дал прогноз, чем может закончиться война в Украине
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Мороз, снег и гололедица: прогноз погоды по Киеву и области на 7 ноября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
69
Мороз, снег и гололедица: прогноз погоды по Киеву и области на 7 ноября
Синоптики прогнозируют небольшой снег, местами гололедицу. Источник: КГГА

В Киевской области в субботу, 7 ноября, синоптики прогнозируют ночью небольшой снег, местами гололедицу. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +5°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 7 ноября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. По области ночью и утром местами гололедица. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С тепла", – говорится в сообщении.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,1 т.
Дожди с мокрым снегом: подробный прогноз погоды по Киевской области на 6 ноября
3,1 т.
Дожди с мокрым снегом: подробный прогноз погоды по Киевской области на 6 ноября
Олег ТимченкоОлег Тимченко
1,1 т.
Обыски у работников "Киевтеплоэнерго": были изъяты документы по проектам в рамках Плана энергостойкости
1,1 т.
Обыски у работников "Киевтеплоэнерго": были изъяты документы по проектам в рамках Плана энергостойкости
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
831
В сети показали красоту Киева начала 1950-х годов на снимках Бориса Игнатовича. Фото
831
В сети показали красоту Киева начала 1950-х годов на снимках Бориса Игнатовича. Фото

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Ночью ожидается мелкий дождь со снегом. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается.

Мороз, снег и гололедица: прогноз погоды по Киеву и области на 7 ноября

Прогноз погоды в Киеве на 7 ноября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Похожие темы
Погода в КиевеНовости Киева и Киевской областипогодаУкргидрометцентрКиев
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!