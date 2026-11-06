Мороз, снег и гололедица: прогноз погоды по Киеву и области на 7 ноября

В Киевской области в субботу, 7 ноября, синоптики прогнозируют ночью небольшой снег, местами гололедицу. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 7 ноября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. По области ночью и утром местами гололедица. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Ночью ожидается мелкий дождь со снегом. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.