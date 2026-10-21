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Местами небольшой дождь: прогноз погоды по Киевской области на 22 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
21
Местами небольшой дождь: прогноз погоды по Киевской области на 22 октября
Местами небольшой дождь

В Киевской области в четверг, 22 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 22 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Температура по области ночью 6-11°С тепла, днем 12-17°С; в Киеве ночью около 10°С тепла, днем 15-17°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

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Прогноз погоды в Киеве на 22 октября. Источник: Синоптик

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