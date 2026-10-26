Местами ожидается дождь: прогноз погоды в Киевской области на 26 октября

В Киевской области в понедельник, 26 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 26 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура по области днем 11-16°С, в Киеве 12-14°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +11°С… +13°С; Мироновка +14°С… +16°С; Фастов +11°С… +13°С; Яготин +11°С… +13°С; Барышевка +12°С… +14°С; Борисполь +12°С… +14°С и Вышгород +11°С… +13°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

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