Местами ожидается дождь: прогноз погоды в Киевской области на 26 октября

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
горит ВайлдберизРоссийская ПВО уже не может не пропускать: в чем причина и на что сделали ставку Силы обороны УкраиныСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годаСтарые цены больше не действуют: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годаУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWПод прицелом были авиазавод и мост: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видеоПод прицелом были авиазавод и мост: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видеоДруг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночамДруг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночамУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всехУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всехОзвучен тариф на свет в Украине с 1 ноябряУкраинцам назвали тариф на свет с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*чКак выбрать "экофлоу"Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: что такое EcoFlow и сколько стоитармия России потериСилы обороны минусовали почти 2 тыс. оккупантов за сутки: данные ГенштабаВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. ВидеоВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. Видео

Местами ожидается дождь: прогноз погоды в Киевской области на 26 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
189
Местами ожидается дождь: прогноз погоды в Киевской области на 26 октября
Синоптики прогнозируют дождь. Источник: Pixabay

В Киевской области в понедельник, 26 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 26 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура по области днем 11-16°С, в Киеве 12-14°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +11°С… +13°С; Мироновка +14°С… +16°С; Фастов +11°С… +13°С; Яготин +11°С… +13°С; Барышевка +12°С… +14°С; Борисполь +12°С… +14°С и Вышгород +11°С… +13°С.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,8 т.
На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Брушковского. Фото
1,8 т.
На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Брушковского. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,5 т.
Будет теплее: прогноз погоды по Киевской области на 25 октября
1,5 т.
Будет теплее: прогноз погоды по Киевской области на 25 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
13,5 т.
В сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фото
13,5 т.
В сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фото
Местами ожидается дождь: прогноз погоды в Киевской области на 26 октября

Прогноз погоды в Киевской области на 26 октября. Источник: Украинского гидрометцентра

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Местами ожидается дождь: прогноз погоды в Киевской области на 26 октября

Прогноз погоды в Киеве на 26 октября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 рейтинга самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Похожие темы
Погода в КиевеНовости Киева и Киевской областипогодаУкргидрометцентр
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!