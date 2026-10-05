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Местами дождь и тепло: прогноз погоды по Киевской области на 5 октября

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
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Местами дождь и тепло: прогноз погоды по Киевской области на 5 октября
Синоптики прогнозируют местами дождь. Источник: Stablecog

В Киевской области в понедельник, 5 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами дождь. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 5 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. По области местами небольшой дождь. Температура по області вдень 16-21°С тепла; у Києві вдень 16-18°С", – йдеться у повідомленні.

В Белой Церкви +16°С… +18°С; Мироновка +17°С… +19°С; Фастов +15°С… +17°С; Яготин +16°С… +18°С; Барышевка +15°С… +17°С; Борисполь +15°С… +17°С и Вышгород +15°С… +17°С.

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Местами дождь и тепло: прогноз погоды по Киевской области на 5 октября

Прогноз погоды по Киевской области на 5 октября. Источник: Укргидрометцентр

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода сохранится в Киеве до самого вечера. Утром – дождь. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Местами дождь и тепло: прогноз погоды по Киевской области на 5 октября

Прогноз погоды в Киеве на 5 октября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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