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Местами дождь и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 31 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
84
Местами дождь и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 31 октября
Синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Источник: Stablecog

В Киевской области в субботу, 31 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 31 октября по территории Киевщины. Облачно. Местами небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.

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