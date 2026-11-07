Почти нет деревьев: как выглядел правый берег Киева в 1870-х годах. Архивное фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
69-летнему Павлу Зиброву повысили пенсию: какую выплату артист получает теперь и на чем зарабатывает, кроме музыки69-летнему Павлу Зиброву повысили пенсию: какую выплату артист получает теперь и на чем зарабатывает, кроме музыкиИллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиВ Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплатыЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаФицо и Радев вместо Орбана: сможет ли Кремль сохранить влияние в ЕвропеФицо и Радев вместо Орбана: сможет ли Кремль сохранить влияние в ЕвропеИллюстрация – линии электропередачиВ Украине из-за обстрелов ухудшилась ситуация в энергетике: как долго не будет света"Русский боксер". Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт"Русский боксер". Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. ФотофактКак выглядит квартираВ Киеве сдают квартиру "главного столяра Верховной рады": деревянные стены и потолки удивили соцсетиРазработчики комплекса "Ай-Петри" научились побеждать российские "Герани": как им это удалосьРазработчики комплекса "Ай-Петри" научились побеждать российские "Герани": как им это удалосьРоссия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Армия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событий
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Почти нет деревьев: как выглядел правый берег Киева в 1870-х годах. Архивное фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
159
Почти нет деревьев: как выглядел правый берег Киева в 1870-х годах. Архивное фото
Правый берег Киева. Современная фотография

Старые фото позволяют нам погрузиться в историю Киева. В частности, благодаря снимку 1870-х годов мы можем увидеть правый берег столицы, каким он был почти без деревьев.

Старую фотографию опубликовали в сообществе "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцсети Facebook. В наши дни эта местность выглядит иначе.

Что известно

"1870-е. Цепной мост. Привлекает внимание то, что на правом берегу почти нет деревьев! И так почти на всех старых фото. Еще интереснее то, что видны столбы с электрическими проводами! Значит, электричество было уже и на левом берегу. А через мост шли керосиновые фонари (фото Д. Биркин)", – говорится в сообщении

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
4,4 т.
В Киеве полностью перекрыли Северный мост после атаки врага: как работает общественный транспорт. Видео
4,4 т.
В Киеве полностью перекрыли Северный мост после атаки врага: как работает общественный транспорт. Видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,8 т.
Утром гололедица, днем без осадков: прогноз погоды по Киеву и области на 7 ноября
1,8 т.
Утром гололедица, днем без осадков: прогноз погоды по Киеву и области на 7 ноября
Иван ЧерленскийИван Черленский
17,4 т.
В Киеве и области выпал первый снег: в сети показали видео
17,4 т.
В Киеве и области выпал первый снег: в сети показали видео

Опубликованное фото позволяет нам увидеть кручи над Днепром до того, как они стали зелеными от большого количества деревьев, выросших на их склонах.

Почти нет деревьев: как выглядел правый берег Киева в 1870-х годах. Архивное фото

1870-е. Цепной мост. На правом берегу Киева почти нет деревьев. Источник: Исторический Киев

Немного истории столицы

Майдан Незалежности в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, созданное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и Филармония, расположенная здесь, являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбедь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть ее небольшой, загрязненной и закованной в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, согласно которому предлагалось сделать ее судоходной.

Похожие темы
история КиеваНовости Киева и Киевской областиКиевИсторияИстория Украины
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!