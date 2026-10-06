Лето возвращается? Прогноз погоды по Киевской области на 7 октября

В Киевской области в среду, 7 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменного направления, 3-8 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 7 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 5-10°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.